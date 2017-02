Radiojournalist Mark Van de Looverbosch deed de voorbije 20 jaar kond van het wedervaren der Wetstraatwezens. Maar geen biotoop waar de realiteit vóór en achter de schermen zo verschilt als in de politieke machtscentra. Daarom sleepte hij de hoofdrolspelers opnieuw voor zijn microfoon om de geschiedenis bij te kleuren. Die getuigenissen mondden uit in een historische reeks over de machtswissels in de roerige periode 1999-2014. De reeks is een verlengstuk van het gelijknamige boek dat in 2015 verscheen. De eerste aflevering zoomt in op het dramatische einde van de Volksunie, dat bij toenmalig frontman Bert Anciaux 15 jaar later nog altijd een open wonde blijft.