'Barbershop': naar de kapper op zes geknipte locaties

Luc Vrydaghs «Een paar jaar geleden ben ik met Lieve Blancquaert gaan draaien in Benin. Toen ik naar de kapper ging, zag ik dat er mensen van alle slag langskwamen – van jongeren die gel in hun haar lieten doen tot militairen die hun baard kwamen laten trimmen – en dat de kapper een soort vertrouwenspersoon was. Het kapsalon vormt zo een barometer van de maatschappij, waar alle kleine en grote problemen aan bod komen.»

HUMO In Detroit, in de eerste aflevering, zal dat vooral het industriële verval zijn?