Noah Hawley gaat van 'Fargo' naar 'Legion': 'De fans zullen het misschien godslastering vinden'

‘De toekomst van Hollywood’, zo werd scenarist-regisseur Noah Hawley genoemd in een artikel in ‘Vanity Fair’. Dat is misschien te veel eer, maar voor de liefhebbers van goede tv is de man in ieder geval een godsgeschenk. Door ‘Fargo’ natuurlijk – het antwoord op de vraag ‘Waarom zou je in godsnaam een tv-serie naar een film van de Coen-broers maken?’ – en vanaf volgende week ook door ‘Legion’, een serie gebaseerd op een comic die zelfs de fanatiekste comic-haters moet bekeren.