Documentaire van de week: 'The Age of Consequences'

ACTUA Nochtans is één deel van de Amerikaanse maatschappij waar Trump heel erg naar opkijkt overtuigd dat de aarde opwarmt én dat de gevolgen ervan desastreus kunnen zijn: het leger. Voor de documentaire ‘The Age of Consequences’ ging Jared P. Scott op bezoek bij militaire strategen, lui wier job het is om na te denken over mogelijke bedreigingen in de toekomst. Zij delen hun inschattingen en schetsen een somber beeld dat niet over uitstervende diersoorten of smeltende gletsjers gaat, maar over oorlogen om water, aanzwellende vluchtelingenstromen en instortende samenlevingen. Maar goed: laat u daardoor niet bang maken, want de aarde warmt natuurlijk helemaal niet op. Period.