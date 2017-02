Het vizier van Marc Didden

La Une, vrij. 3 feb., 21.00

Als songschrijver en performer danste Jacques Brel vaak aan de rand van het geniale, maar er moet ook gezegd worden dat veel van zijn repertoire vandaag enigszins oubollig klinkt. Vooral door de arrangementen van veel van zijn nummers, die tot ver in de jaren 70 bleven klinken alsof de fifties nooit voorbij waren gegaan. Maar Brel blijft boeien. Een fictiefilm over zijn leven zou bijzonder welkom zijn, in afwachting daarvan doen we het met nog eens een documentaire. Laat ons vooral hopen dat deze geen stinker geworden is, want kijken doen we toch.

Eén, zon. 5 feb., 22.05

De VRT-werkgroep Bedenk Eens Een Titel heeft niet echt lang moeten nadenken over de benaming van ‘Dwars door Amerika’, de journalistieke neerslag van een reis die reporter Karine Claassen afgelopen jaar maakte, dwars door Amerika. Zondagavond kunt u de twee afleveringen na elkaar meepikken. ‘Al te sentimentele televisie’ hoorden we ergens, maar wij keken er met plezier naar: mevrouw Claassen ging bijzonder empathisch te werk en drong zienderogen door tot de binnenkant van haar interviewees.

Uitreiking Gouden Schoen

VTM, woe. 8 feb., 21.15

Wat moet een mens nu met één gouden schoen? Als ik ’m won, eiste ik er tenminste twéé, om deftig geschoeid aan te treden bij de uitreiking van het volgende gala van de Gouden Schoen in 2018, als de wereld dan nog bestaat. Wie ’m wint, kan niemand schelen, behalve zij die daar aanwezig zijn. Eventueel valt er enig antropologisch plezier te beleven in het bestuderen van hoe diep de decolletés van de aanwezige Wives And Girlfriends zijn. Ook spannend: controleren of Tom Coninx er weer onberispelijk uitziet.

Eén, zon. 5 feb., 20.30

Vlaanderens favoriete afslooffenomeen Tom Waes is weer op pad, en talrijke op hun dagelijkse rust gestelde bevolkingsgroepen in diverse landstreken zullen dat geweten hebben. Deze keer is Georgië aan de buurt, een Kaukasisch getint land dat mij altijd aan een blinde neger en aan de Beatles doet denken. Vanwege ‘Georgia on my Mind’ en ‘Back in the U.S.S.R.’. Voor de lolbroeken onder ons zal ook klankman Pascal van de partij zijn, een sympathieke kerel die de vervelende gewoonte heeft altijd om zijn eigen grappen te lachen.