1 Helmut Lotti

Hét moment om Lotti te volgen, nu hij naar Duitsland verhuist. Eindelijk weer alle remmen los in het uitgaansleven, mogelijke ontmoetingen on the road met Christoff of Jean-Marie, potentiële nieuwe liefdes (er moet in zijn begeleidingsorkest toch wel één aantrekkelijke violiste of paukenspeelster zitten?) en uitgebreide experimenten met een volledig nieuwe look.