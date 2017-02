'Queen of Katwe': het levensverhaal van de Ugandese schaakster Phiona Mutesi

FILM Het levensverhaal van de Ugandese Phiona Mutesi, een verlegen meisje dat tot groot jolijt van haar familie over een monsterlijk schaaktalent bleek te beschikken, had alles in zich om verfilmd te worden – tot een zeemzoet melodrama dan wel een mateloos saai sportverhaal. Maar kijk: ’t werd alsnog een film die uw tijd verdient. Regisseur Mira Nair trapt niet in de gemakkelijke arm-versus-rijk-val, en hoewel schaken visueel gezien een weinig flitsende sport is, mogen de schaakscènes er wezen. Tel daar de gevoelige acteerprestaties van Madina Nalwanga en David Oyelowo bij en u mag met ons besluiten dat ‘Queen of Katwe’ een genuanceerd portret is, van Mutesi én Uganda. Schaakmat, criticasters!