'Kubo en het magische zwaard': een magisch mooie queeste

ANIMATIEFILM Travis Knight en animatiestudio Laika slaan, na visuele parels als ‘Coraline’ en ‘ParaNorman’, opnieuw de handen in elkaar voor het magische verhaal van de éénogige Kubo. Wanneer die laatste – ondanks moeders dreigende waarschuwingen – niet voor het vallen van de nacht thuiskomt, kan hij maar nipt ontsnappen uit de klauwen van zijn gevreesde grootvader. Hij vertrekt noodgedwongen op een queeste om drie magische onderdelen van een pantser te vinden, en zo zichzelf en zijn moeder te beschermen. Bij Telenet is deze animatiefilm ook in de originele versie terug te vinden (‘Kubo and the Two Strings’), met Charlize Theron als de babbelzieke baviaan en Matthew McConaughey als de zespotige samuraikrijger.