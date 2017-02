'Agents of S.H.I.E.L.D.' : het vierde seizoen is een stuk harder en donkerder van toon

SERIE Na drie jaargangen kreeg ‘Agents’ een kleine reboot. Omdat de serie in de VS voortaan op een later tijdstip wordt uitgezonden en Marvel meer succes oogstte met serieuzere reeksen als ‘Daredevil’ en ‘Luke Cage’, is ‘Agents’ vanaf dit seizoen een stuk harder en donkerder van toon. In de eerste aflevering zaten alvast een Chinese gangsterbende, de evenmin vriendelijk ogende Aryan Brotherhood, een hyperrealistische humanoid (S.H.I.E.L.D. goes ‘Westworld’!) en – last but not least – de veelbesproken intrede van Ghost Rider; voor alle duidelijkheid, niét Johnny Blaze uit de schabouwelijke films met Nicolas Cage, maar diens in een coole ’69 Dodge Charger rondscheurende collega-brandende-schedel Robbie Reyes. Veelbelovend!