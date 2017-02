'White Rabbit Project': aan leuke experimenten of bouwsels geen gebrek

DOCU Toen ‘MythBusters’ er vorig jaar na veertien (!) seizoenen mee ophield, was Netflix er als de kippen bij om enkele leden van het Build Team een eigen show te geven. Het opzet is wel een ietsje anders dan bij het moederprogramma: in elke aflevering van ‘White Rabbit Project’ behandelen de heren en dame één thema, en zoeken ze bijvoorbeeld uit wat de spectaculairste bankkraken waren, welke superkrachten je zoal kunt nabootsen, of wat voor bizar wapentuig er in de Tweede Wereldoorlog werd verzonnen. Er wordt misschien iets minder opgeblazen dan in ‘MythBusters’, maar aan leuke experimenten of bouwsels geen gebrek, en de bewust onnozele re-enactments dragen zeker bij tot de fun.