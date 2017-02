'10 Cloverfield Lane': met John Goodman in een claustrofobische ruimte

FILM Na een ongeval met haar auto ontwaakt een jonge vrouw (Mary Elizabeth Winstead) vastgeketend in de schuilkelder van ene Howard (een zoals steeds excellente John Goodman), een man die beweert dat er buiten iets vreselijks is gebeurd en dat zij de enige overlevenden zijn. Is Howard een redder of een kidnapper? Vertelt hij de waarheid of is hij compleet gek? ‘10 Cloverfield Lane’ werd gepresenteerd als een sequel op ‘Cloverfield’, maar met die film uit 2008 heeft deze thriller niet veel gemeen: found footage zit er niet in, en de actie speelt zich grotendeels in een kleine ondergrondse ruimte af. Het claustrofobische sfeertje en enkele wendingen waarvan we nu al zweren dat u ze niet had zien aankomen, houden de suspense er echter moeiteloos tot de laatste seconde in.