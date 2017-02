De documentaires die u deze week moet zien (3 tot 9 februari)

NPO 2, zondag 5 februari, 21.05

ACTUA ‘Tegenlicht’ meet de koorts van onze westerse democratie bij onder anderen Beppe Grillo in Italië en Patrick Stefanini (de man achter presidentskandidaat François Fillon) in Frankrijk.

Discovery, zondag 5 februari, 21.55

ACTUA Sinds de opmars van de Ku Klux Klan en het neofascistische alt.right verenigen Afro-Amerikanen zich opnieuw, onder anderen in bewegingen die het geweld niet schuwen.

Canvas, zondag 5 februari, 22.40

ACTUA In zijn eerste bioscoopdocumentaire (eerder ook al te zien op NPO) laat Louis Theroux enkele ex-leden van de Scientology-sekte honderduit vertellen over hun ervaringen.

NPO 2, dinsdag 7 februari, 22.55

ACTUA Nederlandse docufictie waarin een acteur (Valentijn Dhaenens uit ‘De helaasheid der dingen’) vluchtelingen ontvangt in een klaslokaal in Sicilië en de mogelijke problemen rond hun komst bespreekt.

BBC 2, donderdag 9 februari, 22.00

ACTUA Niet alleen ‘Tegenlicht’ reist deze week door populistisch Europa: de BBC onderzoekt in Frankrijk, Hongarije en Duitsland de gevolgen van de opkomst van partijen als AfD en FN voor het Europese project.

Canvas, donderdag 9 februari, 23.00

MUZIEK Naar aanleiding van de veertigste verjaardag in oktober van ‘Bat Out of Hell’, één van de best verkochte platen in de geschiedenis, focust de BBC op de ongelukkige jeugd van Meat Loaf.