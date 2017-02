'Spartacus': een onverwoestbare spektakelfilm

CLASSIC Toch is ‘Spartacus’ meer de film van Douglas dan van Kubrick. Het was Douglas die het project uit de grond had gestampt, de indrukwekkende cast bij elkaar had gekregen en die Kubrick, toen nog een groentje, de kans gunde een duur Hollywoodepos te regisseren. Het was ook Douglas die eiste dat de naam van scenarist Dalton Trumbo, die op de zwarte lijst van communistenjager McCarthy prijkte, in de generiek werd vermeld. Zo werd Douglas de eerste Hollywoodster die het taboe op de blacklist doorbrak: hoed af voor Kirk.