'Savile': bijwijlen navrante documentaire van Louis Theroux over Jimmy Savile

Toen in oktober 2012, een jaar na zijn dood, aan het licht kwam dat Jimmy Savile zich decennialang had vergrepen aan zowat alle kinderen en adolescenten die in die tijd in zijn buurt waren gekomen – het jongste slachtoffer was 10 – ging er een schokgolf door Groot-Brittannië .

Jimmy Savile – Sir Jimmy Savile, om volledig te zijn – was dan ook een Brits tv-icoon, geliefd door jong, oud, arm en rijk, op handen gedragen vanwege zijn schijnbaar belangeloze inzet voor allerhande goede doelen. Canvas zendt zondag de bijwijlen navrante documentaire 'Louis Theroux: Savile' uit (2016), waarin Theroux praat met slachtoffers en oud-collega's, en waarin hij met zichtbare gêne terugkijkt op de jarenlange vriendschap die hij met Savile onderhield sinds de reportage 'When Louis met… Jimmy' uit 2000. 'Zelden heb ik me minder comfortabel gevoeld als tijdens mijn gesprekken met enkele slachtoffers van Savile. Ik schaamde me dat ik er in al die jaren nooit ben in geslaagd om Jimmy Savile te zien voor wat hij was: een seksueel roofdier zonder enig geweten.'