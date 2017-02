'Life on the Road' met David Brent: comedy of awkwardness

FILM De song van Foregone Conclusion, de band waar Brent ooit in zat, duikt ook op in ‘Life on the Road’, de film waarin Ricky Gervais vijftien jaar na het einde van ‘The Office’ nog één keer schittert als de onuitstaanbare blaaskaak. Brent is ondertussen verkoper van hygiënische producten, maar hij droomt nog altijd van een bestaan als rockster. Dus roept hij de band van weleer weer samen voor een tournee in Berkshire en omstreken. Het doel is wereldroem, maar wie ‘The Office’ een beetje kent, weet dat hem vooral lege zalen, veel geërgerde blikken en pijnlijke stiltes te wachten staan. Ook al weet ‘Life on the Road’ de magie van voorheen nooit echt helemaal te vatten, er is wel nog steeds niemand die betere comedy of awkwardness schrijft dan Gervais.