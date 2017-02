Barre tijden voor Jan Bakelants: in de Tour Down Under is de AG2R-renner tot twee keer toe tegen de Australische vlakte gegaan – z’n lijf is een lappendeken van brandwonden – en wanneer wij hem bellen, kampt-ie met een knoert van een jetlag. Gelukkig heeft hij iets om naar uit te kijken: in de week van maandag 13 tot vrijdag 17 februari komt tv-chef Sofie Dumont iedere avond langs om samen kokeneten te spelen.