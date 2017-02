Het vizier van Guy Mortier

Maar verder dus geen tv gezien, wat je, als je terug in het land bent, het heerlijke gevoel geeft dat je eigenlijk niets gemist hebt. Maar terug zijnde willen we ‘American Hustle’ wel weer niet missen, een topfilm met o.a. Christian Bale, Bradley Cooper en Jennifer Lawrence (NPO 3, vrijdag, 21.30); noch ‘Winteruur’ waar woensdag Wilfried de Jong langskomt (Canvas, 23.00); noch de ‘70th British Academy Film Awards’ (BBC 1, zondag, 22.00) gepresenteerd door de grote Stephen Fry, waarbij wij ons schor zullen schreeuwen voor ‘Hell or High Water’ (met Jeff Bridges) en ‘Toni Erdmann’ en ‘The Jungle Book’, gewoon als statement.

BVN

Ah, daar bent u weer. Dank u, en met u? Een paar heel goeie boeken gelezen op vakantie, paar nieuwe sierduikvarianten in kunnen oefenen ook. En nauwelijks tv gezien, behalve BVN, dat (afgezien van ‘Het journaal’ en ‘DWDD’) nog steeds zulk een belabberde selectie uit het VRT-NPO-aanbod brengt dat je echt wel totaal gefocuste samenstellers nodig hebt om het niveau zo consequent laag te houden, want éven verslappen en ineens zit er een goed programma in! Níét zo bij BVN (afkorting van ‘Het Beste uit Vlaanderen en Nederland’ – er wordt dus wel gelachen).

‘De onvolmaakten’ (Tom Rachman)

Nu en dan iets in je handen gestopt krijgen waar je zelfs nog nooit van gehoord had, maar dat je hersens op slag in een lekkere ‘WOW!’-plooi masseert (ik heb het over boeken, junior): heerlijk! Zo’n boek is ‘De onvolmaakten’ (‘The Imperfectionists’) van Tom Rachman, over de teloorgang van een Engelse kwaliteitskrant in Rome en de onvolmaakte lieden die ze trachten te redden. ‘Afwisselend hilarisch en hartverscheurend, en in elkaar gezet als een Rubiks kubus’, schreef The New York Times (in 2010 al) terecht. Dát, en ‘Notendop’ van Ian McEwan, en je voorjaar kan niet meer stuk.

Maar ook:

‘Alles voor de koers’: de ploeg van Etixx-Quick•Step één jaar lang vlieg-op-de-muurgewijs gefilmd, tot iemand een opgevouwen krant bovenhaalde (Eén, donderdag, 20.40); en ‘Savile Revisited’: Louis Theroux kijkt terug in het dossier van Jimmy Savile, de pedofiele BBC-poppresentator die pas kort voor zijn dood in hechtenis werd genomen nadat hij, onaantastbaar door zijn populariteit, decennialang honderden kinderen en jonge vrouwen had kunnen aanranden (Canvas, zondag, 22.35). Misselijkmakende affaire. Brexit! Nu!