Tom Waes «Dank u, dank u. Ik ben op dit moment met mijn vrouw en kinderen op vakantie in Mexico – om me te ontspannen, niet om weer allerlei zotte toeren te gaan uithalen – en ik lag in bed toen ik rond een uur of vijf ’s ochtends wakker werd van de sms’jes die kwamen binnenlopen. Ik dacht twee dingen: ‘Ik had godverdoeme mijn gsm op stil moeten zetten’, één, en twee: ‘Zó veel kijkers, dat is gewoon waanzin’.»

HUMO Enige verklaring?