't Is gebeurd' tussen lach- en sluitspier: het leukste van VIER

'Thomas Huyghe (rechts): 'Speciaal voor Gert Verhulst hebben we een aantal hond-gerelateerde fragmenten uitgekozen.'

Thomas Huyghe «In de vorige twee reeksen kwam er ook weleens een BV langs. Omdat dat zo goed beviel, doen we ’t nu gewoon iedere week. Zo komen later dit seizoen de voltallige Neveneffecten langs, iets waar ik heel erg naar uitkijk, en is het in aflevering één Gert Verhulst die mag aanschuiven – speciaal voor hem hebben we een aantal hond-gerelateerde fragmenten uitgekozen, wegens Samson. En verder zal het weer een goeie mix worden van aan de ene kant klassiekers à la ‘In de gloria’ en ‘Willy’s en Marjetten’, en aan de andere kant minder bekende of al bijna helemaal vergeten programma’s uit de VT4-tijd. ‘Roxy’ met Walter Grootaers bijvoorbeeld, een live opgenomen rockprogramma waar ook Jan Decleir een wekelijkse rol in had. En ‘Het breekijzer’, onderzoeksjournalistiek met Paul Keysers: heel interessant om dat nu nog eens terug te zien. En o ja: de mensen die klagen dat het nieuwe programma van Chris Van den Durpel toch niet hetzelfde niveau haalt als zijn werk uit de jaren 90, kunnen bij ons zien of het vroeger inderdaad beter was.»