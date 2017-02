'De wissel van de macht' met Jos Geysels: 'Er lag een groot ei klaar'

HUMO Historicus Lode Wils grapte ooit: ‘Zonder de kippen was Dehaene niet moeten vertrekken.’

JOS GEYSELS (toenmalig voorzitter van Agalev) «Laten we zeggen dat er toch al een groot maatschappelijk ei klaar lag. Er bewoog vanalles op politiek en maatschappelijk vlak. We leefden in het post-Dutroux-tijdperk: mensen waren het vertrouwen in politie en gerecht kwijt, en de Nieuwe Politieke Cultuur was in opmars. Volgens de peilingen waren de mensen het besparingsbeleid en de achterkamertjespolitiek van de roomsrode regering beu, en plots bleek ook hun eten niet meer te deugen.