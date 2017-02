Witzen en weetjes in 'QI:' hoe forellen een orgasme faken

Sandi Toksvig «Ik ben 58, en in de 35 jaar dat ik werk, heb ik me nooit méér vermaakt dan als presentator van ‘QI’. Helemaal in het begin van de eerste uitzending was ik een tikje nerveus, maar al na vijf minuten voelde ik me alsof ik was thuisgekomen. ‘QI’ doet dan ook precies wat goeie televisie móét doen: je iets bijleren, en je tegelijk laten huilen van het lachen. Meestal – het dient gezegd – is het Alan Davies die me doet huilen van het lachen. Laatst nog gaf hij een imitatie ten beste van een vrouwelijke forel die een orgasme faket: één van de grappigste dingen die ik ooit gezien heb.

»En over dat bijleren gesproken: wist jij dat je je neus kunt resetten? Stel: er komen gasten bij je over de vloer, en je vreest dat er misschien een geurtje in huis hangt dat je zelf niet meer ruikt omdat je er al zo lang in rondloopt. Dan kun je je neus resetten door er in korte tijd veel zuurstof door te jagen. Je rent bijvoorbeeld een paar keer heel snel de trap op en af: je zult je huis ruiken alsof je het zonet hebt betreden.»