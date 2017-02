Op zoek naar een gegronde reden om die gratis proefmaand bij Amazon Prime Video te incasseren? Welaan: op 10 februari gaat het tweede seizoen van ‘The Man in the High Castle’ van start. Die serie – gebaseerd op ’s werelds beste ‘wat als’-roman, van Philip K. Dick – speelt zich af in een wereld zoals die er had kunnen uitzien als de nazi’s de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen. Dat ze tegenwoordig gewoon presidentsverkiezingen winnen, geeft de reeks een extra actueel en vooral buitengewoon creepy kantje.