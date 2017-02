'The Living and the Dead': een bovennatuurlijk horrordrama op het Britse platteland

Serie Enige scepsis omtrent ‘The Living and the Dead’, afgelopen zomer te zien op de BBC, is gerechtvaardigd. Dat we tóch benieuwd zijn naar deze miniserie heeft dan ook vooral te maken met de bedenkers: Ashley Pharoah en Matthew Graham, die eerder al het erg fijne tijdreisdrama ‘Life on Mars’ (en opvolger ‘Ashes to Ashes’) voor de BBC maakten. De pitch? Een arts verhuist in 1888 samen met zijn vrouw naar het landgoed van zijn familie in Somerset, en als er daar bizarre dingen gebeuren, trekt de man op onderzoek uit.