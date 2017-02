'The Walking Dead': de langverwachte doorstart van het zevende seizoen

SERIE Dankzij überbooswicht Negan (sexy motherfucker Jeffrey Dean Morgan in de rol van zijn leven) beleefde ‘The Walking Dead’ in het zevende seizoen eindelijk z’n langverwachte doorstart, al was de gebroken veer van Rick Grimes en de zijnen – we hebben ’m zelden zoveel afleveringen na elkaar sip zien kijken – lastig te slikken voor de fans: de kijkcijfers namen een serieuze duik. In het tweede deel, dat begin volgende week op antenne gaat, wint de hoop gelukkig weer terrein wanneer Grimes een grote coalitie op de been brengt tegen de vermaledijde Saviors.