FILM Ze komen nog nét weg met ‘Nazi Punks Fuck Off’, hun Dead Kennedys-cover, maar wanneer ze per ongeluk op een lijk stoten net voor ze de benen willen nemen, zit het spel op de wagen. De ideale gelegenheid voor regisseur Jeremy Saulnier om het ene shockgore-moment na het andere op u af te vuren. Maar vergis u niet, ‘Green Room’ is niet de zoveelste goedkope exploitation-film, het is een loeiharde combatboot in uw tronie, mét een arthousen hartje.