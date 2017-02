'A bigger splash': een sensueel onderzoek naar de driften van de mens

FILM Voor de meeste mensen is dat gewoon de samenvatting van de jaarlijkse vakantie, maar voor de Italiaanse regisseur Luca Guadagnino is het de ideale aanleiding om ongegeneerd in een sensueel cinematografisch onderzoek naar de driften van de mens te duiken. Tilda Swinton speelt een rockdiva die rust zoekt op een Italiaans eiland met Matthias Schoenaerts als haar toyboy van dienst, maar Ralph Fiennes steelt de show als haar temperamentvolle ex-producent en ex-minnaar, die met zijn sexy tienerdochter (Dakota Johnson) roet in het mediterraanse eten komt gooien.