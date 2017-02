VIER, vrijdag 10 februari, 20.35

Actie Nog zes maanden wachten en onze favoriete zeerover Jack Sparrow keert terug in ‘Dead Men Tell No Tales’. Tot dan mag u zich nog eens laten meeslepen door ‘Dead Man’s Chest’, een film vol wervelende sabelgevechten, vlammende kanonnen en hier en daar een fris diepzeemonster. Hojo!