'Zie mij graag': 'Happy single gaat altijd nét iets te ver'

Laten we met z’n allen hopen dat het themanummer – ‘I Will Survive’ in de versie van Natalia – niets zegt over de kwaliteit van de rest van de serie. ‘Zie mij graag’ is een nieuwe tragikomische Eén-reeks (trefwoord: ‘herkenbaarheid’) over een moeder van in de 30, Anna, die haar leven weer op de rails probeert te krijgen na haar scheiding van de zowaar door Stan Van Samang vertolkte eeuwige adolescent Ben.