We onderscheppen de Grijze Tovenaar op de luchthaven van Yaoundé, vlak voor zijn terugkeer naar België, en vragen wat hem spontaan te binnen schiet over het eerste hoogtepunt in zijn lange trainerscarrière.

Hugo Broos «Dat ik mijn contract heb getekend op de dag dat mijn zoon z’n communie deed! Ik kreeg telefoon van Club: ik moest direct komen. We zaten thuis met de familie te feesten, maar m’n vrouw zei: ‘Dat duurt toch maar een uurtje, ga maar.’