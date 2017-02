In het hedendaagse theater heb je al een vergrootglas nodig om een opvoering te vinden waarin de protagonisten hun kleren eens áánhouden, maar op tv is naaktheid, zeker van de helder uitgelichte full frontal-soort, eerder een zeldzaamheid. Wij zullen dus niet de enigen zijn geweest die afgelopen woensdag toch even een wenkbrauw optrokken toen, in de eerste aflevering van ‘Generatie B’ – een comedy over het generatieconflict tussen jongeren en babyboomers – Jeroen ‘Sebastiaan’ Perceval plots een volledige scène lang in zijn onbedekte glorie te bewonderen viel, kleine generaal en losse medewerkers incluis.