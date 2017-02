Tegen de Sterren op-imitatrice Clara Cleymans: 'Laat die moederrollen nu maar komen!'

Clara Cleymans «Dit jaar proberen we met onze sketches nog sneller op de actualiteit in te spelen. In principe kunnen we zelfs tot 48 uur voor de uitzending een scène opnemen, mocht er zich nog een nieuwsfeit aandienen waarin een excellente grap schuilt. Niemand is dus veilig (lacht). Om diezelfde reden gaat het nieuwe seizoen ook pas eind februari van start: zo kunnen we de figuren in kijkcijferkanonnen als ‘De mol’ en ‘Temptation Island’ nog meepikken. Die bleven de voorbije jaren soms in de kou staan omdat we zelf al een maand op de buis waren.»

HUMO Zo’n ad-hocaanpak betekent ook: minder tijd om een typetje of imitatie onder de knie te krijgen.