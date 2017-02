'Le Bureau des Légendes': 'Was het maar sciencefiction'

Mathieu Kassovitz «Klopt. Kijk: ik heb altijd in films en series willen spelen die méér deden dan de kijker verstrooien. Niks mis met goed gemaakt entertainment, maar het is pas écht geslaagd als je de mensen ook nog kunt doen nadenken. Voor alle duidelijkheid: je hoeft helemaal niks van de geopolitieke actualiteit te kennen om ‘Le Bureau des Légendes’ te kunnen smaken, we sleuren je sowieso mee in ons verhaal. Maar het is zeker geen voorgekauwde kost: een droom voor een acteur. Ook al denk ik soms: ‘God, was het allemaal maar sciencefiction’ (lacht).»

– Malotru werkt zich steeds verder in de nesten, maar hij blijft er schijnbaar onbewogen bij.