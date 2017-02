‘Als er in televisieland ruimte is voor 156 series over flikken, dan mogen er best twee zijn waarin androïden een eigen bewustzijn ontwikkelen,’ aldus één van de scenaristen van ‘Humans’, toen HBO vorig jaar uitpakte met het flitsende en peperdure ‘Westworld’. En gelijk heeft hij, want ‘Humans’ – over mensachtige robotslaven die tot leven komen – vaart z’n eigen vermakelijke koers. Benieuwd of ze in hun tweede seizoen, dat volgende week start op AMC, ook een paar tandjes bij gestoken hebben.