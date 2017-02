Het vizier van Guy Mortier

(Eén, vrijdag, 23.30)

Om na de slopende werkweek niet als een leeggelopen toeter aan het weekend te beginnen, verdient het aanbeveling vanaf vrijdagavond al opnieuw wat spanning op te bouwen. Enter ‘Dolores Claiborne’, een goeie thriller van Taylor Hackford met Kathy Bates, naar een boek van Stephen King. Kings boeken zijn niet te lézen, maar zolang er formidabele films als ‘The Shawshank Redemption’ uit worden gepuurd, en ‘Stand By Me’ en ‘Misery’ en ‘The Green Mile’, kloppen wij Stephen bemoedigend op de schouder en zeggen: niet suffen, bro, schrijven!!

(Canvas, woensdag, 23.15)

Echt héél goeie televisieseries blijven, ondanks alle Netflixen en PlayMores en de beste reguliere zenders, schaars, al krijgen we op bovengenoemden binnen afzienbare tijd (= tot dan zullen we afzien) wel nieuwe afleveringen van absolute toppers als ‘Fargo’, ‘House of Cards’ , ‘Rectify’, ‘Better Call Saul’ en ‘Peaky Blinders’. Canvas laaft in afwachting de dorstigen naar kwaliteit met het tweede seizoen van het voortreffelijke, keiharde en geen moment vervelende ‘Le bureau des Légendes’ – wie het eerste seizoen heeft gezien (doe dat alsnog!), heeft geen por in de ribben met koud staal nodig om tv-waarts te rennen.

Eénzenderman

Vorige woensdagavond drong het plots tot mij door dat ik voor het eerst in héél veel jaren de hele avond rustig (en rechtstreeks) naar één zender was blijven kijken, zonder ook maar éven de behoefte te voelen naar elders te switchen of eerder opgenomen programma’s te besnuffelen. Midden in ‘De afspraak’ begonnen (Rik Torfs is altijd boeiend), mij laten binnentrekken in de mooie documentairereeks ‘Barber Shop’ (aflevering ‘Detroit’), vervolgens in ‘Generatie B’ gezogen (dat ik anders altijd opgenomen zou hebben om, zodra ik de hele serie zou hebben, toch maar liever naar iets van Netflix te kijken – wat jammer zou zijn geweest), waarna ‘De ideale wereld’ mij groot vertier bood en ‘Winteruur’ (met Sien Eggers) mooi afsloot. Top-tv-avond! ‘Bordertown’ weliswaar niet gezien wegens recht naar de kroegen en de wijven, maar er wel stof tot nadenken aan overgehouden.

Nog snel wat rondsnuffelen om niet de indruk te geven dat alleen Canvas hier aangeprezen wordt: o ja, mis zeker niet de fantástische documentaireserie ‘O.J. Made in America’, over het ophefmakende proces rond O.J. Simpson en wat eraan voorafging en erna kwam. Vanaf maandag, 23.10, op, euhm, shit, Canvas.