De documentaires die u deze week graag informeren (17 tot 23 februari)

Canvas, zaterdag 18 februari, 20.10

ACTUA 40 jaar na de Vietnamoorlog blijft Agent Orange, de onkruidverdelger waarmee de Amerikanen de schuilplaats van Charlie aanvielen, voor aangeboren misvormingen zorgen.

Canvas, zondag 19 februari, 21.00

WETENSCHAP Via 3D-scanners tonen wetenschappers de structuur van het oude Rome. De stad zag er misschien uit als een monsterlijk duivenhok, maar onder de grond zat de toenmalige spitstechnologie.

NPO 2, zondag 19 februari, 21.05

ACTUA De Europese Unie investeert steeds meer in het bewaken van haar 50.000 kilometer lange buitengrens: met technologie, maar ook door deals te sluiten met Afrikaanse landen als Niger, Soedan en Libië.

Canvas, zondag 19 februari, 22.30

GESCHIEDENIS Ontroerend portret van een Amerikaans koppel – hij: blank; zij: half zwart, half Cherokee – dat in de jaren 50 in ballingschap moest leven nadat de staat Virginia hun huwelijk illegaal had verklaard.

NPO 3, maandag 20 februari, 22.10

ACTUA Journaliste Stacey Dooley kampeert twee weken in het anti-abortuskamp van pro-life-extremist Jeff White: ze praat er met jongeren, en neemt deel aan workshops en betogingen bij abortusklinieken.

BBC 2, dinsdag 21 februari, 22.00

WETENSCHAP Pakkende reconstructie van de test van een experimenteel geneesmiddel tegen leukemie in 2006, die ei zo na faliekant afliep voor de proefpersonen.