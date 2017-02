'Nobel': de Noorse tegenhanger van 'Homeland'

Nu op Play More

serie De nieuwe must see-reeks uit het Hoge Noorden werd hier en daar al vergeleken met ‘Homeland’, en dat is niet eens zo gek. Deze Noorse serie liet zich namelijk ook inspireren door de actualiteit, en net als bij ‘Homeland’ spelen de war on terror, en de gevolgen daarvan op het thuisfront, een belangrijke rol. Het hoofdpersonage is Erling Riiser, een officier bij de Special Forces die een Afghaanse zakenman moet uitschakelen die in Oslo op bezoek is. Alleen blijkt de opdracht niet, zoals hij dacht, van zijn superieur te komen, en raakt hij ongewild betrokken bij een onfris complot. Riiser komt bovendien ook nog eens in het vaarwater van zijn vrouw, een hoge ambtenaar die een oliedeal met Afghanistan poogt rond te krijgen. Hoe een en ander wordt ontrafeld in deze clever opgebouwde serie en wat de Nobelprijs er juist mee te maken heeft, moet u verder zelf maar ontdekken. Bijvoorbeeld tijdens een gespierde bingesessie, want op Play More is meteen de hele reeks beschikbaar. Sympathiek!