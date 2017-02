'Please Like Me': snijdt dieper dan de tagline

Nu op Netflix

serie Uitgerekend in de week dat Netflix de uitstekende Australische dramedyreeks ‘Please Like Me’ integraal bingeklaar maakte, liet acteur en scenarist Josh Thomas per Twitter-bericht weten dat hij na vier seizoenen de stekker uit zijn geesteskind trekt. Of het verhaal werkelijk afgerond was, zoals Thomas beweert, mag u helemaal zelf beslissen, uiteraard pas nadat de titels van aflevering 36 over uw scherm rollen. Feit is dat ‘Please Like Me’ dieper snijdt dan de tagline – twintiger worstelt met z’n pas ontdekte andersgeaardheid, z’n depressieve moeder en z’n vrienden – doet vermoeden, en dat die mix tussen lichtvoetig en zwaarmoedig werkt. Werkté.