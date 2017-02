'Alice Through the Looking Glass': Sacha Baron Cohen overtreft Johnny Depp

Vanaf 19 februari op Netflix

FILM Dezer dagen lijkt het weleens alsof Johnny Depps privéleven interessanter is dan zijn films, maar wie zich ervan wil vergewissen dat de 53-jarige acteur wel degelijk nog wat te vertellen heeft op het witte doek, kan naar James Bobins vervolg op Tim Burtons ‘Alice in Wonderland’ kijken. Depp speelt opnieuw de met een flamboyante oranje pruik uitgedoste Mad Hatter, maar wordt ditmaal naar de kroon gestoken door Sacha Baron Cohen. Met Lewis Carrolls boek heeft het nog weinig te maken, maar ‘Alice Through The Looking Glass’ blijft kleurrijk entertainment.