'I Am Your Father': eerherstel voor Darth Vader-acteur

docu De Britse bodybuilder David Prowse had er, dankzij z’n monsterlijke gestalte én z’n deemoedige oogopslag, al een lange filmcarrière opzitten toen de producers van ‘Star Wars’ hem opvisten voor de rol van Darth Vader, de – we citeren één van de vele interviewees in ‘I Am Your Father’ – ‘grootste schurk uit de filmgeschiedenis’. Aan z’n enthousiasme kwam een bruusk einde toen bleek dat George Lucas zijn grote slotscène, waarin hij eindelijk zijn gezicht zou tonen aan zoon Luke, door een andere acteur liet vertolken. Met dit liefdevolle portret van twee Spaanse regisseurs, sinds hun prille jeugd fans van de saga, krijgt de hoogbejaarde Prowse eindelijk eerherstel.