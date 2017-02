'Fuocoammare’, ofte ‘Fire at Sea’ zoals de internationale titel luidt, is Gianfranco Rosi’s onmogelijk weg te wuiven bijdrage aan het vluchtelingendebat.

Nu op Telenet en Proximus

Docu Zijn uitermate pakkende documentaire (bekroond met de Gouden Beer in Berlijn) gaat over het Italiaanse eiland Lampedusa, waar de afgelopen twintig jaar zo’n 400.000 ‘gelukzoekers’ zijn gestrand. En over de wateren errond, waar duizenden de dood vonden. Rosi’s statische maar bijzonder mooi ogende camerawerk schetst op rustige toon het eilandleven van migranten en Italiaanse gezinnen, en de boodschap komt wonderwel luider binnen dan de flitsende nieuwsitems over het onderwerp.