'Blue Ruin': tegendraads en met pikzwarte humor

CANVAS, ZATERDAG 18 FEBRUARI, 23.00

Thriller Regisseur Jeremy Saulnier moet wel veel goede – én rijke – vrienden hebben: de 40-jarige Amerikaan uit Brooklyn wist zijn ultragewelddadige wraaktragedie ‘Blue Ruin’ te financieren via crowdfunding. De strakke thriller biedt nochtans op geen enkel moment het makkelijke actie-entertainment waar mensen doorgaans graag voor in de buidel tasten. Wat ‘Blue Ruin’ wél biedt, is anderhalf uur tegendraadse en met pikzwarte humor doorregen genrecinema over een arme zwerver die almaar dieper in de complicaties van een noodlottige vergeldingsmissie verstrikt raakt. Saulnier doopte zijn meditatie over geweld in een blauwe gloed en toont vechtpartijen zoals u die zelf kent van uit de hand gelopen zaterdagavonden in café ’t Hoekske. En laat de les zijn: wie op wraak zint, houdt zijn eigen wonden open.