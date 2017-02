'Wissel van de macht': De ondergang van het Belang

ACTUA Omstreeks de eeuwwisseling was de partij van het 70 puntenplan ‘ter oplossing van het vreemdelingenprobleem’ goed voor monsterscores: in 2004 rondde de stemmenteller de kaap van de 24 procent. Kort daarna werd de partij veroordeeld voor discriminatie, en barstte er een machtsstrijd los tussen de hardliners rond Filip Dewinter en vernieuwers als Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel (foto). Die zei daarover in haar laatste Humo-interview: ‘Ik hoor een jukebox waar al jarenlang geen nieuwe plaat meer in is gestoken. En het mogen dan hits zijn, na al die tijd beginnen ze wel te vervelen.’ De kiezer riep in 2012, samen met kersvers Antwerps burgemeester Bart De Wever, luidkeels: ‘Zet die ploat af!’