Een ideale gelegenheid om het aloude motto ‘a little violence never hurt anyone’ nog eens af te stoffen: dinsdag komt Erik Van Looy in het vermakelijke ‘De klas’ lesgeven over het tijdloze thema geweld. ‘Omdat het één van de laatste onderwerpen was die de makers nog over hadden,’ voegt-ie er eerlijk als altijd aan toe, al is er ook een meer persoonlijke reden.