Cath Luyten wordt gastvrouw in 'Cath & gasten': 'Lieven Van Gils is mijn absolute nummer één'

Cath Luyten «Je vergist je niet, laat staan deerlijk: het ís mijn vuurdoop. Enfin, als kind speelde ik thuis ook weleens talkshowhostje – Jan Lenferink van ‘R.U.R.’, om precies te zijn – maar dit wordt de eerste keer voor echt. Zenuwen heb ik alleszins nog niet, want ik draai intussen toch al een tijdje mee op tv. En of je nu in een drassige wei met boer Flor staat te keuvelen of in ‘De kazakkendraaiers’ een viertal komieken in toom houdt, eigenlijk is het allemaal hetzelfde. ’t Gaat er toch vooral om dat je naar de mensen luistert, en dat je wat flow in het gesprek krijgt.»

HUMO O, is het dat maar.