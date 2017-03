Sinds twee weken loopt op Fox de serie ‘Legion’, allerheerlijkste mindfucktelevisie uit de kaduke koker van Noah Hawley (‘Fargo’), over een psychiatrische patiënt met een superheldengave. Doe uzelf een lol en zorg dat u méé bent tegen aflevering 5, want die is geregisseerd door onze eigen Tim Mielants, bekend van ‘Code 37’, ‘Professor T.’, ‘Cordon’ en ‘Peaky Blinders’.