HUMO En: gevonden waarnaar je op zoek was?

WILFRED DE BRUIJN «Ik meen dat we er af en toe héél dichtbij zijn geweest (lacht). Soms openbaarde die ziel zich in een gesprek op straat, soms in de manier waarop iemand keek of stond te zingen. Veel Nederlanders en Belgen gaan in Frankrijk op vakantie, maar om nu te zeggen dat ze het land écht kennen? Ik kende het zelf nauwelijks voor ik aan de reeks begon, en ik woon al sinds 2003 in Parijs.