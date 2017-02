Ondertussen is het liedje van Mordecai en Rigby uitgezongen, want na acht seizoenen werd er een punt gezet achter ‘Regular Show’. En daar was een goede reden voor, zegt bedenker J.G. Quintel.

J.G. Quintel «We waren compleet leeggeschreven. Na meer dan 250 afleveringen waren we op een punt aanbeland dat, bij elk verhaal dat we verzonnen, er altijd wel iemand in onze schrijfkamer riep: ‘Hé, hébben we dat al eens niet gedaan?’»