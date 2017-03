'Viceland': de nieuwe zender van mediabedrijf Vice

In deze tijden van overaanbod hebben we een nieuwe tv-zender ongeveer even hard nodig als Koen Kennis een extra onbetaald mandaat, maar voor Viceland maken we toch een gaatje in de agenda.

Op Kanaal 21 van Telenet

NIEUWE ZENDER De zender van het bekende mediabedrijf en luis-in-de-pels-van-de-journalistiek Vice wordt naar eigen zeggen dan wel een ‘lifestyle- en cultuurkanaal voor millennials’, ook ondergetekende Gen X’-er vindt er zijn gading. Zoals ‘Gaycation’ (foto), waarin actrice en bekende lesbienne Ellen Page (‘Juno’, ‘Inception’) overal ter wereld nagaat hoe het met de lgbt-rechten is gesteld. Of ‘Black Market’, waarin Michael Williams (bekend van ‘The Wire’ en ‘Boardwalk Empire’) op bezoek gaat bij drugsdealers, gokkers, stropers en andere criminele beroepslui – we hopen dat er toch minstens één keer ‘Omar’s coming!’ naar hem wordt geroepen. Voorlopig is Viceland enkel te ontvangen voor wie tv kijkt via Telenet, later dit jaar zouden ook de andere distributeurs instappen.