Het zesde seizoen van 'Girls': alweer geen rondvliegend zaad

SERIE Ongemakkelijke seksscènes, halve of hele aanrandingen, ongelooflijk vuile praat: de serie van en met Lena Dunham kwam er de afgelopen jaren altijd mee weg. Eén ding mocht echter niet, zo vertelde de crew in één van de interviews die de afgelopen weken in de Amerikaanse pers zijn verschenen: rondvliegend zaad. In het derde seizoen zie je, op het einde van een scène waarin Adam seks heeft met zijn vriendin, sperma op haar buik liggen. Wat daaraan moest voorafgaan – ‘cum arcing through the shot,’ aldus Dunham – haalde HBO uit het scenario. ‘Girls’ was echter veel méér dan shock-tv: ze heeft niet alleen grenzen verlegd in wat getoond kon worden, maar ook in hoe authentiek (lees: onsympathiek) je je hoofdpersonages kunt maken, of hoe losjes je verhaallijnen aan elkaar kunt knopen. Met of zonder sperma: ‘Girls’ zal gemist worden.