'Tyrant': van de makers van 'Homeland'

‘ The Godfather ’ in het Midden-Oosten: dat was de pitch van ‘ Tyrant ’, een serie over de zoon van een Arabische dictator die een nieuw leven heeft opgebouwd in de VS, maar voor het huwelijk van zijn neef voor het eerst in jaren terugkeert naar zijn thuisland.

Vanaf 26 februari op Fox

SERIE Als zijn vader overlijdt, moet Bassam Al-Fayeed voorkomen dat het volk in opstand komt tegen de troonopvolger, tevens zijn broer. Een dramaserie die zich nagenoeg volledig in het Midden-Oosten afspeelt (Marokko is stand-in voor het fictieve Abuddin) en met een ei zo na compleet Arabische cast: voor een Amerikaanse zender als FOX was het vast niet evident. Dat ‘Tyrant’ er in 2014 toch kwam, is wellicht vooral te danken aan de reputatie van de makers: Howard Gordon en Gideon Raff, bedenkers en showrunners van ‘Homeland’. Afgelopen zomer werd de serie na drie seizoenen afgevoerd – helaas, want met Trump in het Witte Huis had ‘Tyrant’ natuurlijk wel een heel pak nieuwe inspiratie kunnen vinden.